Weitere Fehlgeburten durch verdorbenes Schweinefleisch

In Spanien zieht der Skandal um verdorbenes Schweinefleisch weitere Kreise. Drei Frauen hatten Fehlgeburten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Sie waren an Listeriose erkrankt, nachdem sie Produkte mit infiziertem Schweinefleisch gegessen hatten. Damit haben insgesamt fünf spanische Frauen wegen Listeriose ihre Babys verloren. Durch die Krankheit sind auch drei ältere Menschen gestorben. Offiziell ist von 197 Infizierten die Rede. Die spanische Regierung sagt, auch Touristen könnten betroffen sein. Das mit Bakterien verseuchte Schweinefleisch stammt aus einer mittlerweile geschlossenen Fabrik in Südspanien.