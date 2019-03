per Mail teilen

Bei Gefechten im indisch-pakistanischen Grenzgebiet sind mindestens vier Menschen getötet worden. Seit gestern haben die Armeen der Nachbarstaaten entlang der De-facto-Grenze in der Region Kaschmir immer wieder auf die jeweils anderen geschossen. In den vergangenen Tagen hat sich die angespannte Lage zwischen Indien und Pakistan zugespitzt. Auf einen Anschlag in Indien folgten Luftangriffe auf pakistanisches Gebiet. Beide Staaten beanspruchen das Kaschmirtal für sich.