50 Millionen Touristen pro Jahr reisen einer neuen Studie zufolge nach in die deutschen Weinregionen - die meisten nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In der Studie der Hochschule Geisenheim in Hessen und des Deutschen Weininstituts heißt es auch, dass dadurch rund 75.000 Arbeitsplätze entstanden sind. Jeder zehnte Weintourist komme aus dem Ausland, vor allem aus den Niederlanden und den USA.