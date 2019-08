Die Hitze im Juli hat in den heimischen Weinbergen die Trauben geschädigt. Vor allem die Sorte Trollinger ist laut Weinbauverband stark betroffen. Dabei vertrocknen die Beeren am Stock, so Weinbauverbandspräsident Hermann Hohl: "Die heißen Tage haben in den Weinbergen bis zu 50 Grad also nicht nur 40 Grad. Und die haben die Trauben letztendlich zum Kochen gebracht und damit sind sie jetzt dürr und fallen dann bis zum Herbst ab. Schäden in diesem Ausmaß habe ich bisher noch nicht gesehen." mehr...