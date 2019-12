per Mail teilen

Das letzte Wochenende vor Weihnachten steht bevor - und laut ADAC wird heute der verkehrsreichste Tag. Wo mit den vollsten Straßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu rechnen ist, lesen Sie hier.

In Rheinland-Pfalz wird besonders hohes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen 6, 61 und 3 erwartet. Auch in Baden-Württemberg ist voraussichtlich die A6 am meisten befahren - außerdem die A5 und A8.