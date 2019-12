In seiner Weihnachtsansprache warnt Bundespräsident Steinmeier davor, die Demokratie als selbstverständlich anzusehen. 2019 sei viel gestritten worden. Die Frage sei, wie aus Gegensätzen Zusammenhalt entstehen könne.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appelliert in seiner Weihnachtsansprache an die Bürger, ihre Verantwortung für die Demokratie wahrzunehmen. Seit 30 Jahren lebe Deutschland in Einheit, Freiheit und Demokratie. Als selbstverständlich solle man die Demokratie nicht nehmen: "Wir brauchen die Demokratie - aber ich glaube: Derzeit braucht die Demokratie vor allem uns", so Steinmeier im vorab verbreiteten Manuskript seiner Weihnachtsansprache.

Darin erinnert der Bundespräsident auch an den Angriff auf die Synagoge in Halle. Die Tür, die den Schüssen standgehalten hat, sehe er als Symbol:

Dauer 1:21 min Steinmeier ermutigt Bürger zum Einsatz für die Demokratie In seiner Weihnachtsansprache erinnert Steinmeier auch an den Angriff auf die Synagoge in Halle. Die Tür, die den Schüssen standgehalten hat, sehe er als Symbol.

Steinmeier spricht von "sehr politischen Zeiten". Landauf, landab sei in diesem Jahr viel miteinander gesprochen und gestritten worden. Über die Frage, wohin sich Europa entwickelt, wie es um die innere Einheit 30 Jahre nach dem Mauerfall stehe, wie die Klimapolitik aussehen sollte.

Von zu wenig Meinungsfreiheit, so Steinmeier, könne keine Rede sein. So viel Streit habe es lange nicht gegeben. Jetzt geht es seiner Ansicht nach um die Frage, wie aus diesem Streit und der daraus entstehenden Reibung wieder Respekt werde, aus einer Art Dauerempörung eine ordentliche Streitkultur, aus Gegensätzen Zusammenhalt.

"Alle Bürger sind Teil der Demokratie"

Salbungsvolle Antwort, sagt Steinmeier, könne er da nicht geben, schon gar nicht allein. Das könnten nur alle Bürger gemeinsam, und zwar selbstbewusst, mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität. Alle seien Teil dieser Demokratie.

In diesem Zusammenhang würdigt Steinmeier auch den Einsatz zehntausender Menschen an Weihnachten, sei es in Krankenhäusern, in Pflegeheimen oder auf den Polizeiwachen. Der Bundespräsident schließt seine Ansprache mit einem Zitat aus der Weihnachtsgeschichte mit dem Satz: "Fürchtet euch nicht". Er wünsche allen Mut und Zuversicht und gesegnete Weihnachten.