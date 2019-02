Weiberfasching gibt es natürlich auch im rheinischen Krefeld. Doch eine Krawattenfirma will nicht, dass ihre Mitarbeiterinnen Schlipse abschneiden.

Wenn eine Mitarbeiterin bei der Krefelder Krawattenfirma "Ascot" am Schmutzigen Donnerstag auf die Idee käme, ihren männlichen Kollegen den Schlips abzuschneiden, könnte es Ärger geben. "Sowas ist bei uns nicht erlaubt, auch wenn es nirgends steht", sagt Barbara Pauen, die Geschäftsführerin von Ascot-Krawatten im SWR. Klar - das wäre vielleicht auch kontraproduktiv in einer Firma, die Krawatten produziert - selbst wenn das Unternehmen seinen Sitz in der rheinischen Karnevalsregion hat.

Dauer 00:28 min "Bei uns ist Krawatten abschneiden verboten" Barbara Pauen, Geschäftsführerin von Ascot-Krawatten, Krefeld

Pauen merkt an, dass sich ein Trend in den vergangenen Jahren umgekehrt habe. In vielen Büroetagen gehöre der Schlips mittlerweile nicht mehr zwangsweise zum "Dresscode". Doch seit kurzem könne sie feststellen, dass vor allem junge Leute wieder verstärkt zur Krawatte greifen. "Nicht so sehr im Alltag, aber zu verschiedenen Anlässen", sagt Pauen. Allerdings fügt sie auch hinzu: Die Bedeutung, die eine Krawatte früher einmal hatte, sei nicht mehr da.

Übrigens: Verkleiden am Arbeitsplatz ist so eine Sache. Wer als "bunter Vogel" kommen will, sollte vorher lieber die Chefin oder den Chef fragen, sonst könnte es Probleme geben.