per Mail teilen

Die Türkei sieht sich nicht mehr an den Flüchtlingspakt mit der EU gebunden. Präsident Erdoğan sagte in Istanbul, die Tore Richtung Westen seien geöffnet. Die EU habe sich nicht an das Abkommen gehalten - das versprochene Geld sei nicht geflossen. Griechenland kündigte an, die Grenze zu sichern.

Bis zu 30.000 Menschen seien in der Türkei auf dem Weg zur Grenze nach Griechenland oder wären bereits dort, so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Belege für diese Zahlen präsentierte er dabei nicht.

Dauer 1:10 min Griechenland hält Grenze geschlossen Nahe der türkischen Stadt Edirne harren hunderte Migranten aus. Sie stehen bereits hinter der Passkontrolle. Korrespodent Thomas Bormann berichtet aus Athen.

Im Grenzgebiet ist die Lage angespannt. Das griechische Fernsehen zeigte Bilder von Polizisten, die mit Tränengas gegen Migranten vorgingen, sowie Migranten, die Steine in Richtung der Einsatzkräfte warfen. Die griechische Regierung erklärte, die Grenze mit aller Macht zu sichern.

"Die Europäische Union muss ihre Versprechen einhalten. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns um so viele Flüchtlinge zu kümmern, sie zu versorgen." Recep Tayyip Erdoğan

Dauer 0:56 min Der türkische Präsident will die "Tore" öffnen Tausende Menschen sollen schon auf dem Weg von der Türkei nach Griechenland sein.

Katz-und-Maus-Spiel an der Grenze

An der Grenze hatten sich Freitagabend und in der Nacht auf Samstag bereits Tausende Flüchtlinge versammelt, die sich mit griechischen Grenzpatrouillen ein Katz-und-Maus-Spiel lieferten. Einige schnitten Löcher in den Grenzzaun, wurden aber mit Tränengas und Blendgranaten zurückgetrieben.

Eigentlich soll die Türkei Migranten von der Weiterreise in die EU abhalten. Im Gegenzug dafür hatte die EU finanzielle Unterstützung zugesagt. Erdoğan hatte schon mehrfach mit der Kündigung des Flüchtlingspakts gedroht.

Österreich will Grenzschutz verstärken

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte an, den Grenzschutz bei Bedarf zu verstärken. Außerdem bot seine Regierung an, Polizisten zur Unterstützung an die EU-Außengrenze zu schicken.

"Wenn der Schutz der EU-Außengrenze nicht gelingen sollte, dann wird Österreich seine Grenzen schützen. Eine Situation wie 2015 darf sich keinesfalls wiederholen." Sebastian Kurz (ÖVP)

Nach Massaker: Erdoğan schickt Artillerie

Unterdessen hat die Türkei nach Erdoğans Worten umfassende Artillerie-Angriffe auf syrische Truppen in Syriens Provinz Idlib gestartet. Mehr als 300 Militärfahrzeuge seien zerstört worden, darunter mehr als 90 Panzer. Die Angriffe sind eine Reaktion auf ein regelrechtes Massaker, das syrische Kampfjets - und Augenzeugen zufolge auch russische - am Freitag unter türkischen Soldaten in Idlib angerichtet haben.

Dabei war ein türkischer Konvoi aus der Luft angegriffen worden. Als sich die Soldaten in umliegende Gebäude flüchteten, beschossen die Jets diese, bis zwei von ihnen über den Schutzsuchenden einstürzten.

Mit seinem Vorgehen steht der türkische Präsident Erdoğan in der Kritik. Doch die EU trägt daran auch ihren Anteil, kommentiert SWR-Korrespondentin Katrin Senz.

Dauer 3:11 min "Die Tragödie von Idlib - Ein grausames Spiel mit den Flüchtlingen" Die Türkei hat nach eigenen Angaben Tausende Flüchtlinge die Grenze zur EU passieren lassen. Der türkische Präsident Erdogan will die EU dadurch zur Zusammenarbeit zwingen. Ein Kommentar zur Lage.

Dabei wurden mindestens 33 Türken getötet - nach Insiderangaben waren es über 50 Opfer. Anschließend soll sich Russland geweigert haben, den syrischen Luftraum für Rettungshubschrauber zu öffnen. Die rund 60 Verletzten mussten demnach auf holperigen Straßen 70 Kilometer weit ins türkische Edirne gefahren werden.

Soldaten sollten Waffenstillstand überwachen

Die türkische Armee soll in der syrischen Provinz Idlib eigentlich einen Waffenstillstand überwachen, der allerdings von niemandem eingehalten wird. Stattdessen drücken syrische und russische Armee die letzten Rebellen immer weiter zurück und lösen damit neue Flüchtlingsströme in Richtung Türkei aus.