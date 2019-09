per Mail teilen

Wegen Sturmschäden auf mehreren Strecken sind 200 Bahn-Reisende in Hannover gestrandet. Die Bahn hat ihnen nach eigenen Angaben zur Übernachtung zwei ICEs zur Verfügung gestellt. Bei Nienburg in Niedersachen mussten 300 Menschen mehrere Stunden lang in einem ICE ausharren. Grund war ein Oberleitungsschaden. 150 weitere Fahrgäste wurden mit drei Bussen nach Hannover gefahren.