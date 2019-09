In Paris fahren wegen eines Streiks heute kaum Busse und Bahnen. Die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe protestieren damit gegen die Rentenpläne der Regierung. Es ist der umfangreichste Streik im öffentlichen Nahverkehr der französischen Hauptstadt seit mehr als einem Jahrzehnt. Zehn Metro-Linien hätten den Verkehr eingestellt, teilte die Verkehrsgesellschaft RATP mit. Andere seien stark eingeschränkt, unter ihnen die Vorortverbindung RER. Auf den Bahnhöfen wurden Fahrgäste auf mögliche Streikfolgen hingewiesen.

Die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe befürchten durch die geplante Rentenreform den Verlust von Sonderregelungen. Diese ermöglichen es ihnen, deutlich früher in Rente zu gehen als der Durchschnitt der Arbeitnehmer in Frankreich. Die Regierung hat sich vorgenommen, die mehr als 40 unterschiedlichen Rentensysteme in Frankreich zu vereinheitlichen.