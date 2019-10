UEFA ermittelt wegen Militärgruß von türkischen Nationalspielern

Der Europäische Fußballverband hat einen Sonderermittler eingesetzt, um den Militärgruß von türkischen Nationalspielern zu untersuchen. Es geht um rund ein Dutzend Mannschaftsmitglieder. Sie hatten während und nach der EM-Qualifikationsspiele gegen Albanien und in Frankreich die flache Hand an die Schläfe gehalten. Dies gilt als Zeichen der Unterstützung für die Militäroffensive in Nordsyrien. Die Regeln der UEFA verbieten aber politische Äußerungen in Stadien. Auch in verschiedenen deutschen Stadien wurde am Wochenende von türkischen Spielern der Militärgruß gezeigt.