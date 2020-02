15 Punkte gegen Plastikmüll: Bundesregierung bekommt Forderungskatalog

Wie soll die immer größer werdende Flut von Plastikmüll eingedämmt werden? Mehrere Organisationen haben sich für Antworten zusammengeschlossen - und 15 Forderungen an die Bundesregierung formuliert.

Zum ersten Mal haben sich in Deutschland mehrere Organisationen zu einem Bündnis zusammengeschlossen, um eine Lösung für die Plastikkrise zu finden. Unter anderem die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace oder die Heinrich-Böll-Stiftung haben 15 Forderungen an die Bundesregierung formuliert.

Sie fordern, dass etwa die Produktion und der Verbrauch von Kunststoffen drastisch reduziert werden. Einweg- und Verpackungsprodukte sollten durch Mehrwegsysteme ersetzt und Mikroplastik ganz verboten werden. Die Abfallentsorgung auf See müsse verboten werden und auch die Meeresverschmutzung durch schädliches Fischereizubehör müsse begrenzt werden.

Die Fischerei hinterlässt tonnenweise Plastikmüll in den Meeren dpa Bildfunk picture alliance/Jens Büttner/zb/dpa

Das Bündnis fordert außerdem, dass Hersteller und Verkäufer von Produkten, die gesundheits-, umwelt- oder klimaschädlich sind, für den angerichteten Schaden aufkommen sollen. Wichtig seien in diesem Zusammenhang mehr Aufklärung, Transparenz und bessere Verbreitung von Informationen über die Gefahren von Kunststoffen und ihren Inhaltsstoffen für Mensch, Umwelt und Klima.

Plastik seit 70 Jahren im Alltagseinsatz

Schon seit den 50er Jahren ist Kunststoff aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Seitdem überschwemmt er unser Land, die Meere und die Luft. Für viele Lebewesen ist Plastik eine tödliche Gefahr, weil viele Plastikteile über die Nahrung im Organismus der Tiere landen. Auch für die Gesundheit von uns Menschen ist Plastik ein Risikofaktor: Mikroplastik wurde sogar im Blut von Menschen nachgewiesen.

Die Produktion und das Benutzen von Plastik gehen auch zu Lasten des Klimas. Besonders tragisch: Deutschland ist bei der Verwendung von Kunststoffen europaweit trauriger Spitzenreiter. Jedes Jahr werden weltweit etwa 400 Millionen Tonnen Kunststoffe hergestellt. Bis in fünf Jahren sollen es sogar bis zu 600 Millionen Tonnen im Jahr sein. Fast die Hälfte davon wird als Verpackungsmaterial eingesetzt.

Tonnenweise Kunststoffe im Meer

Weil der Kunststoffmüll nicht immer richtig entsorgt wird, gelangen jedes Jahr etwa 35 Millionen Tonnen in die Umwelt – fast ein Drittel des Mülls landet im Meer. Die Folgen sind bekannt: Immer wieder werden Tiere gefunden, deren Körper sich in Plastikteilen verfangen haben oder in deren Mägen große Mengen an Plastik entdeckt wird.

Wieviel Mikro- und Makroplastik im Boden landen und in der Luft schweben, ist dagegen noch nicht so klar. Fest steht: Reifenabrieb, Kunstrasenplätze oder Textilien bringen kleinste Kunststoffpartikel in die Luft; Klärschlamm, Bioabfall und Gärreste können jedoch ebenfalls Mikroplastik enthalten – und zum Beispiel auf den Äckern landen.