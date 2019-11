Zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl ist der Weg für eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen in Brandenburg frei. Auch die Grünen-Basis hat zugestimmt. Das hat die Partei am Montagnachmittag in Potsdam mitgeteilt. Sozial- und Christdemokraten hatten bereits in der vergangenen Woche Ja gesagt zu dem rot-schwarz-grünen Bündnis in Brandenburg. Am Mittwoch stellt sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Landtag zur Wiederwahl. Außerdem werden die Minister vereidigt.