Das Unterhaus in Großbritannien hat für das Brexit-Gesetz gestimmt. Es wird erwartet, dass das Gesetz rechtzeitig für den geplanten Austrittstermin am 31. Januar in Kraft treten kann.

Mit einer klaren Mehrheit von 330 zu 231 Stimmen haben die Abgeordneten das Brexit-Gesetz verabschiedet. Die Ratifizierung des Austrittsabkommens per Gesetz ist die Voraussetzung für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Januar. Im Verhältnis zur Dramatik des letzten Jahres, ging es jetzt vollkommen unspektakulär zu, berichtet Imke Köhler aus London: Dauer 1:00 min Britisches Unterhaus verabschiedet Brexit-Gesetz Imke Köhler berichtet Auch das Oberhaus muss noch zustimmen Die Verabschiedung des Gesetzes werde das Vertrauen in das Parlament und die Demokratie wieder herstellen, sagte Brexit-Minister Steven Barclay während der Debatte. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss der Entwurf aber noch mehrere Stufen im Oberhaus durchlaufen. Sollten die Lords Veränderungen daran vornehmen, wäre erneut die Zustimmung des Unterhauses erforderlich. Es gilt aber als so gut wie ausgeschlossen, dass es dabei zu substanziellen Änderungen kommt. Übergangsphase bis Ende des Jahres Bis Ende 2020 bleibt Großbritannien noch in einer Übergangsphase, während der sich so gut wie nichts ändert. In dieser Zeit müssen sich London und Brüssel auf ein Abkommen über die künftigen Beziehungen einigen. Ob das angesichts des knappen Zeitplans gelingen kann, gilt jedoch als unsicher. Eine Verlängerungsoption um bis zu zwei Jahre, die noch bis Juli offensteht, schließt Premierminister Boris Johnson aber kategorisch aus.