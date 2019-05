In Deutschland ist vielerorts zu viel Nitrat im Grundwasser. Deswegen drohen hohe Strafen von der EU. Die Agrar- und Umweltminister streiten darüber, wie das Düngerecht erneut verschärft werden soll.

Wegen des zu hohen Nitratgehalts im Grundwasser wurde Deutschland von der EU-Kommission verklagt - eine Verschärfung der Düngeverordnung muss also her.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) diskutiert das Thema heute mit den Agrar- und Umweltministern der Länder.

Dauer 01:54 min "Die intensive Landwirtschaft steht auf dem Prüfstand" Wo Tiere in Massenhaltungen leben, da fällt Gülle im Übermaß an, es ist oft zu viel Nitrat, um vom Boden aufgenommen zu werden - und es landet im Grundwasser. Deutschland wurde bereits von der EU verklagt, weil es die Nitrat-Grenzwerte im Grundwasser nicht einhält. Umweltredakteurin Elke Klingenschmitt kommentiert die schier unendliche Geschichte: Das Gezerre darum, wieviel Stickstoff auf unsere Äcker gelangen darf und wer letztlich verantwortlich ist für das schädliche Nitrat im Grundwasser.

Der erste Reformvorschlag von Ministerin Klöckner wurde bereits als unzureichend bewertet. Außerdem ist Brüssel zunehmend ungehalten darüber, wieviel Zeit verstreicht.

Klöckner argumentiert, es dauere eben in einer föderalen Struktur, in der die Bundesländer mitentscheiden können. So steht es in einem Brief an die EU-Kommission, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.

Ab März nächsten Jahres soll die Reform gelten

Demnach sieht Klöckners Zeitplan so aus: Heute das Bund-Länder-Treffen der Minister für Agrar und Umwelt, im Juni eine schriftliche Vorlage für Brüssel und ein Treffen mit EU-Umweltkommissar Karmenu Vella.

Es drohen 860.000 Euro Strafe am Tag

Bis März 2020 soll die Reform der Düngeverordnung in Kraft treten. Würde Deutschland weiter gegen EU-Recht verstoßen, hätte das ein zweites Verfahren zur Folge sowie ein Zwangsgeld von rund 860.000 Euro am Tag.

Gleiche Vorgaben für die Landwirte der EU

Die EU-Kommission argumentiert mit den Auswirkungen auf die Natur und die Gesundheit der Menschen in Deutschland. Auch geht es darum, dass deutsche Bauern nicht besser behandelt werden dürfen als ihre Kollegen in anderen Ländern - etwa den Niederlanden und Dänemark, in denen strenge Auflagen umgesetzt wurden.