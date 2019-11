per Mail teilen

Justizministerin Lambrecht will Ermittlungen gegen Kinderpornografie verbessern: Um mit Tätern in Kontakt zu kommen, sollen verdeckte Fahnder künftig auch computergenerierte Fotos im Internet nutzen dürfen.

Die Methode soll bei Taten eingesetzt werden können, die sich nicht anders aufklären lassen. So sollen sich Ermittler Zutritt zu einschlägigen Darknet-Foren verschaffen können. Das sieht ein Gesetz der Regierungskoalition vor, das noch vor Weihnachten im Bundestag verabschiedet werden soll.

Bund Deutscher Kriminalbeamter unterstützt die Pläne

Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter geht davon aus, dass die Methode in Einzelfällen helfen könnte. Fiedler sagte im SWR: "Das ist ein Instrument, das in herausragenden Fällen bedeutsam ist."

Dauer 3:28 min Sebastian Fiedler: "Könnten besser sein als wir sind" SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler im Gespräch mit Sebastian Fiedler, Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter

Dass am Computer generierte Fotos in den Tauschportalen als Fälschung auffallen, glaubt Fiedler nicht: "Wir haben uns mit Wissenschaftlern darüber unterhalten, wie das funktionieren würde und hier kann man derzeit ausschließen, dass die Täterseite das rausbekommt." Der Ansicht ist auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Die computergenerierten Bilder sähen echten Bildern täuschend ähnlich, zeigten aber niemals echte Kinder, betonte die SPD-Politikerin in Berlin.

Vorgehensweise rechtlich abgesichert

Wichtig ist vor allem, dass die Ermittler rechtlich abgesichert sind. Die Bundesregierung wolle deshalb den Fahndern alle rechtsstaatlich zulässigen Instrumente an die Hand geben, so Lambrecht: "Wir dürfen nie vergessen, dass hinter kinderpornografischen Bildern schreckliche Missbrauchstaten an Kindern stehen."

"Kriminalistik fristet stiefmütterliches Dasein"

Vom Bund forderte Fiedler mehr Geld für die Forschung: "Da ist Deutschland ein Entwicklungsland." Computergeneriertes Material könne man nicht mal eben so herstellen, so Fiedler im SWR. Das sei ein komplizierterer Prozess, nicht nur rechtlich, sondern auch technisch: "Die Kriminalistik fristet ein stiefmütterliches Dasein. Wir könnten besser sein als wir es heute sind."

Die Regelung zu Fake-Fotos soll in das bereits in den Bundestag eingebrachte Gesetz zum Cybergrooming aufgenommen werden. Darauf hatte sich Rechtspolitiker der Koalition aus CDU, CSU und SPD im Oktober verständigt.