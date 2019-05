"Wer so über junge Menschen urteilt"

Es ist wohl genau diese Art der Kommunikation, die die Union bei den Wahlen so viele Stimmen gekostet hat – vor allem von jungen Menschen. Bareiß untertellt in seinem Tweet: Alle Erstwähler verdienen kein eigenes Geld. Und alle Erstwähler sind unvernünftig, wenn sie eine CO2-Steuer fordern. Wer so über junge Menschen urteilt, braucht sich über den Vorwurf der Arroganz, der Abgehobenheit und der Respektlosigkeit nicht zu wundern. Vor allem dann, wenn Klima- und Umweltschutz für die Wählerinnen und Wähler laut Umfragen die wichtigsten Themen bei dieser Europawahl waren. Auf Twitter schreibt Thomas Bareiß: „Man muss den anderen respektieren.“ Aber genau das ist es, was viele jungen Menschen von ihm – und von der Union – vermissen. Auch das zeigt das Wahlergebnis bei dieser Europawahl mehr als deutlich.