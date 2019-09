An einem Sendemast in Nordhessen ist eine Wartungsgondel abgestürzt - dabei kamen drei Menschen ums Leben. Die Polizei in Eschwege teilte mit, die Gondel sei rund 50 Meter in die Tiefe gefallen. Warum, weiß man noch nicht. Die Absturzstelle ist gesperrt. Das Regierungspräsidium Kassel hat Fachleute für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik geschickt, die sich an den Ermittlungen beteiligen.