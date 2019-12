Warnstreiks bei Galeria Karstadt-Kaufhof

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof heute bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen davon sind auch Filialen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ganztägige Arbeitsniederlegungen plant Verdi unter anderem bei Galeria Kaufhof in Mannheim, Heidelberg und Stuttgart. Auch in Kaufhof-Filialen beispielsweise in Trier, Worms, Speyer und in Koblenz wollen Mitarbeiter heute in den Ausstand treten. Hintergrund der Proteste sind die laufenden Tarifverhandlungen.