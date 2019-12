per Mail teilen

Beim Online-Versandhändler Amazon gibt es heute wieder Warnstreiks. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft verdi. Seit Mitternacht haben Beschäftigte in Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik soll bis Samstag dauern. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag für die Beschäftigten des Online-Versandhändlers, der sich an den Vereinbarungen für den Einzelhandel orientiert.