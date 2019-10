Warnstreik an den Unikliniken

An den Unikliniken Tübingen, Ulm, Freiburg und Heidelberg findet ein Warnstreik statt. Die Gewerkschaft Verdi hat alle nicht-ärztlichen Beschäftigten dazu aufgerufen, die Arbeit am Mittag für eine Stunden niederzulegen. Ärzte sind davon nicht betroffen. Verdi will mit der Aktion Druck in den festgefahrenen Tarif-Verhandlungen machen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 25.000 Beschäftigten acht Prozent mehr Geld, in der Pflege 200 Euro mehr im Monat. Der Arbeitgeberverband Uniklinika hat bisher kein Angebot vorgelegt. Am Freitag wird in Stuttgart weiter verhandelt.