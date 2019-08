Wandbild von Banksy in Dover verschwunden

In der südenglischen Hafenstadt Dover ist ein meterhohes Wandbild des Künstlers Banksy verschwunden. Das Bild an einer Hauswand hatte den geplanten Austritt der Briten aus der Europäischen Union zum Thema. Jetzt steht dort ein Gerüst, und die Wand scheint weiß übermalt worden zu sein. Ob das Banksy-Bild vorher irgendwie konserviert wurde, ist nicht bekannt. Es soll mehr als eine Million Euro wert gewesen sein. Bilder von Banksy an Hauswänden tauchen inzwischen in aller Welt auf. Zuletzt im Mai in Venedig kurz nach der Eröffnung der Kunst-Biennale.