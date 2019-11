Waldschäden dramatisch gestiegen

Dem deutschen Wald geht es offenbar deutlich schlechter. Die Menge an Schadholz sei in vielen Bundesländern drastisch angestiegen, schreibt die "Rheinische Post" und beruft sich auf das Bundeslandwirtschaftsministerium. Besonders in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Rheinland Pfalz gibt es durch die Hitze der vergangenen beiden Sommer großflächige Waldschäden. Allein in Nordrhein-Westfalen hat es in diesem Jahr 14,5 Millionen Kubikmeter Schadholz gegeben. Im Jahr davor waren es nur 4,5 Millionen.