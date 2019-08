Landes-Forstminister der Union diskutieren die kritische Lage in den Wäldern. Hitze, Trockenheit und Extremsommer machen dem Wald zu schaffen. Es gibt alte und neue Patienten im Wald.

In Moritzburg in Sachsen kommen die Landes-Forstminister der Union zusammen. Thema sind vor allem Maßnahmen zur Rettung des Waldes. Durch Stürme, Dürre und Borkenkäfer sind bereits mehr als 100.000 Hektar Wald zerstört worden.

Erwartet wird auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Klöckner hat bereits für September einen nationalen Waldgipfel angekündigt. Der Erhalt und die Aufforstung des deutschen Waldes sei eine "Generationenaufgabe" und werde in den kommenden Jahren rund 1,5 Milliarden Euro kosten, schickte sie voraus.

Eine Einschätzung von Alice Thiel-Sonnen, SWR Umwelt und Ernährung

Was kann ein nationaler Waldgipfel entscheiden?

Entscheiden kann er nicht so viel – er ist kein politisches Gremium. Aber es ist dennoch ein wichtiges Treffen, weil hier alle Interessen am Wald zusammenkommen sollen: Waldbesitzer, Förster, Politik, Umweltverbände.

Das zeigt auch, wie wichtig das Thema ist. Der Wald ist wirklich in einer Krise. Es gibt die Möglichkeit abzuwägen, was zu tun ist. Wir hatten bereits einen Waldgipfel in Rheinland Pfalz auf Landesebene im Juni. Dort ging es ganz konkret um Geld. Wie können die Waldbesitzer für die Arbeit, die akut ansteht, unterstützt werden? Darum wird es auch auf der nationalen Ebene gehen. In Rheinland Pfalz hat man aber auch in die Zukunft geschaut: Wenn Extremsommer häufiger werden, wie müssen dann Wald, Personal und auch Forschung aufgestellt sein? Solche Gipfeltreffen soll es künftig regelmäßig geben.

Was muss passieren, damit der Wald nicht stirbt?

Akut muss das von Stürmen geworfene Holz aus dem Wald. Auch die von Schädlingen befallenen Bäume müssen aus dem Wald, damit Schädlinge und Pilze sich nicht noch weiter ausbreiten. Zudem müssen die Löcher, die dadurch im Wald gerissen werden, wieder bepflanzt werden – Wiederaufforstung also. Und zuletzt müssen die Wälder klimastabiler werden: Mischwälder beispielsweise sind widerstandsfähiger.

Das ist eine langwierige Aufgabe, und im Moment ist man bei der Frage, welche Baumarten pflanzen, verunsichert. Denn robuste Buche, trockenresistente Douglasie – da dachte man bisher, das sind sichere Kandidaten – aber auch sie schwächeln inzwischen.