In Spanien hat ein Feuer bereits tausende Hektar Wald zerstört. Hunderte Feuerwehrleute sind im Nordosten des Landes in der Provinz Tarragona im Einsatz. Sie werden von Löschflugzeugen und Hubschraubern unterstützt. Der katalanische Innenminister sprach vom schlimmsten Waldbrand seit 20 Jahren. Der Waldbrand ist am Nachmittag ausgebrochen, Wind hat die Flammen immer wieder angefacht.