Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sind fast tausend Menschen wegen eines Waldbrandes in Notunterkünfte gebracht worden. Möglicherweise müssen noch weitere ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen sind auch rund 100 Kinder in einem Ferienlager - sie wurden von ihren Eltern abgeholt. Der Waldbrand in der Nähe der Stadt Lübtheen hat sich seit gestern auf rund 300 Hektar ausgedehnt. Die Löscharbeiten sind schwierig, weil auf einem früheren Truppenübungsplatz in der Nähe Munition lagert. Ursache für den Waldbrand könnte Brandstiftung sein.