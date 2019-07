per Mail teilen

Nach einem Waldbrand auf einer Ferieninsel in Kroatien sind 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Flammen gefährdeten mehrere Strandclubs auf der Insel Pag. Verletzt wurde niemand. Gestern waren in Südfrankreich wegen eines Waldbrands über 2.500 Urlauber von Campingplätzen weggebracht worden. Wie es zu den Bränden kommen konnte, wird noch untersucht.