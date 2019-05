Waldbrände in Israel

per Mail teilen

In Israel sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Ein 70-jähriger Mann starb nach Medienberichten an einem Hitzschlag, mehrere Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Rund 3.000 Menschen mussten laut Feuerwehr zeitweise ihre Häuser verlassen, 45 Gebäude gingen in Flammen auf. Betroffen ist vor allem das Zentrum des Landes. Feuerwehrleute aus Zypern seien bereits zur Unterstützung im Land, teilte das israelische Außenministerium mit. Im Lauf des Tages erwarte man Löschflugzeuge aus Zypern, Griechenland, Kroatien und Italien. Israel leidet unter einer Hitzewelle mit Temperaturen von fast 50 Grad.