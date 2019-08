Waldbrände in Griechenland

Auf der griechischen Touristeninsel Samos haben Einsatzkräfte rund eintausend Touristen vor Waldbränden in Sicherheit gebracht. Fünf Hotels wurden evakuiert. Einige Touristen musste die Küstenwache mit Booten von den Stränden abholen, weil sie dort wegen dichten Rauchs abgeschnitten waren. Wegen anhaltender Hitze und starker Winde brennt es an vielen Stellen in Griechenland. Allein gestern zählte der Zivilschutz rund 60 neue Feuer. Betroffen sind auch die Halbinsel Peloponnes, Korfu und das Festland. Für das Wochenende gilt in Griechenland die zweithöchste Alarmstufe für Waldbrände.