In Baden-Württemberg schlummern noch bis zu 20.000 Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Die Altlasten könnten, ähnlich wie in Ostdeutschland, für Probleme sorgen.

Durch die schweren Brände auf Truppenübungsplätzen in Ostdeutschland wird auch im Südwesten über das Problem militärischer Altlasten diskutiert. Die Blindgänger erschweren in Lübtheen und Schwerin die Löscharbeiten.

100.000 Tonnen Munition über Baden-Württemberg abgeworfen

Nach Angaben der Kampfmittelbeseitigung im Regierungspräsidium Stuttgart wurden über Baden-Württemberg im Zweiten Weltkrieg rund 100.000 Tonnen Munition abgeworfen. Bis zu 20 Prozent davon seien auch heute noch im Boden zu finden, erklärte Referatsleiter Michael Hagmann im SWR:

Brände: Gefahr durch Altmunition in Baden-Württemberg Militärische Altlasten in Baden-Württemberg

Industriezentren und ehemalige Munitionsdepots besonders betroffen

Die Altmunition sei vor allem in der Nähe ehemaliger Angriffsziele wie Industriezentren oder Munitionsdepots zu finden, so der Kampfmittelbeseitungsexperte. Allerdings könnten die Bomben nicht ohne weiteres geortet werden. Es komme immer wieder zu "Selbst-Detonationen", die besonders in bebauten Gebieten gefährlich seien, wie es kürzlich im hessischen Limburg passiert ist.

Systematische Suche nach Blindgängern sinnlos

Dennoch rät Hagmann von einer systematischen Suche nach Altmunition ab. "Wenn wir jetzt anfangen würden, ganz Baden-Württemberg von Nord nach Süd, Ost nach West abzusuchen, wäre das ein unglaublicher personeller Aufwand", der nach Ansicht Hagmanns, angesichts vieler dünn besiedelter Gegenden, in keinem Verhältnis stehen würde.