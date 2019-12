per Mail teilen

Bei der Präsidentschaftswahl in Kroatien sehen Wählerbefragungen den oppositionellen Sozialdemokraten Zoran Milanovic in Führung. Die Umfrage- Ergebnisse sind von einem Nachrichtenportal veröffentlicht worden. Sie deuten auf ein knappes Rennen hin: Milanovic liegt demnach mit 29,6 Prozent der Stimmen vor der konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic mit 26,4 Prozent. Da wohl keiner der Kandidaten 50 Prozent der Stimmen bekommen hat, gibt es voraussichtlich eine Stichwahl am 5. Januar.