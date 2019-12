Traditionell wählen die Briten an einem Donnerstag - mitten in der Vorweihnachtszeit wurde allerdings schon seit 100 Jahren nicht mehr abgestimmt. Das Ergebnis hat Folgen auch für die deutsche Wirtschaft.

Die Wahllokale im Vereinten Königreich schließen am um 22 Uhr Ortszeit (23 Uhr deutscher Zeit). Direkt im Anschluss wird eine erste Wahltagsbefragung veröffentlicht, deren Aussagekraft wegen des Wahlrechts aber begrenzt ist.



Kurz vor Mitternacht wird das erste Ergebnis eines Wahlkreises erwartet - traditionellerweise entweder aus Sunderland und Newcastle. Beide gelten als sichere Labour-Wahlkreise.

Nach und nach kommen immer mehr Ergebnisse herein, auch aus den umkämpften Wahlkreisen. Und es wird deutlich, ob es prominente Verlierer gibt.



In den frühen Morgenstunden sollte dann klar sein, wer gewonnen hat - es sei denn, es ist knapp, dann kann es bis weit in den Freitag hinein spannend bleiben, Nachzählungen miteingeschlossen.

Eine Deutsch-Britin im Wahlkampf gegen den Brexit Wera Hobhouse ist seit 2017 Abgeordnete für die Liberal Democrats im britischen Parlament für den Wahlbezirk Bath. Geboren in Hannover, ist sie seit 1989 mit einem britischen Unternehmer verheiratet. Sie tritt energisch für den Verbleib Großbritanniens in der EU ein. Sie beklagt, dass ihre Partei, die Liberal Democrats, im Wahlkampf zwischen Labour und Konservativen zerrieben wird. Dauer 3:48 min "In der Mitte zerquetscht" London-Korrespondent Stephan Laackwar im Wahlkampf mit Wera Hobhouse unterwegs.

Die Folgen des Brexits für die deutsche Wirtschaft

Seit 2016 geht die Zahl der deutschen Exporte nach Großbritannien kontinuierlich zurück. Im Vorjahr wurden Waren im Wert von rund 82 Milliarden Euro exportiert - sieben Milliarden Euro weniger als 2015. Auch in diesem Jahr hat sich dieser Negativtrend nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts fortgesetzt.

Besonders betroffen von dem Rückgang war die deutsche Automobilindustrie. Von 2015 bis 2018 gab es einen Rückgang um fast 23 Prozent. Umgekehrt kauften die Deutschen 2018 britische Waren im Wert von 37 Milliarden Euro, ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Das gegenüber dem Euro schwächere britische Pfund ist dafür wohl der Grund.

Die Briten sind aktuell auf Rang 7 der wichtigsten Handelspartner Deutschlands - vor dem Brexit-Referendum lag das Königreich noch auf dem 5. Platz.