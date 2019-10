per Mail teilen

Die Wahlbehörde in Hongkong hat den Demokratie-Aktivisten Joshua Wong von der Regionalwahl am 26. November ausgeschlossen. In der Begründung heißt es, Wong setze sich für das Selbstbestimmungsrecht Hongkongs ein. Das verstoße gegen das Grundgesetz der Stadt. Wong schrieb im Online-Netzwerk Facebook, er werde seiner politischen Rechte beraubt. Der Regierung warf er Zensur vor.