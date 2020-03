Mit Spannung wird heute die Wahl des Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag erwartet. Zwei Kandidaten stehen zur Wahl: Bodo Ramelow von der Linken und Björn Höcke von der AfD.

Der 5. Februar dieses Jahres löste ein politisches Erdbeben in Deutschland aus: Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich wird im Thüringer Landtag zum Ministerpräsidenten des Landes gewählt. Brisant dabei: Er nimmt die Wahl an, obwohl auch zu diesem Zeitpunkt schon klar ist, dass einige Stimmen von den Abgeordneten der rechtspopulistischen AfD-Fraktion gekommen sein müssen. In der Folge stürzen sowohl die Freien Demokraten als auch die Landes- und Bundes-CDU in eine schwere Krise. Aufgrund des großen Drucks tritt Kemmerich drei Tage nach seiner Wahl zurück und ist seither geschäftsführend im Amt.

Showdown in Erfurt

Die spannende Frage heute in Erfurt ist: Wie verhält sich die CDU-Fraktion im thüringer Landtag? Ginge es nach dem Willen der Berliner CDU-Spitze, dürfte keiner der Abgeordneten für den Linken Bodo Ramelow stimmen. Schon gar nicht für AfD-Mann Björn Höcke. Klar ist: Keiner der beiden würde im ersten oder zweiten Wahlgang wohl die erforderliche absolute Mehrheit bekommen. Im entscheidenden dritten Wahlgang würde dann die einfache Mehrheit reichen.

CDU steht unter Druck

Die Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen ist geheim. Aber: Am 5. Februar hatten sowohl Ramelow als auch der damalige AfD-Kandidat Christoph Kindervater mehr Stimmen bekommen, als aus den eigenen Lagern zu erwarten gewesen wären. Haben also CDU-Abgeordnete dem AfD-Mann Stimmen gegeben? Und wie verhalten sie sich heute, wenn es um den extremen Rechtsausleger Björn Höcke geht?

Torsten Oppelland, Politikwissenschaftler von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena sagte im SWR, die AfD versuche die CDU vorzuführen. "Sie will vorführen, dass die CDU total gespalten ist, in der Hoffnung, dass einzelne CDU-Abgeordnete für Höcke stimmen." Ebenso könnten einzelne für Ramelow stimmen, so Oppelland. Das schüre ein Bild von der CDU als "unsicherer Kantonist". Die AfD stelle sich dann als "einzig wahre" konservative Partei dar.

Dauer 3:28 min Oppelland: AfD will CDU bei Ministerpräsidentenwahl vorführen Oppelland: AfD will CDU bei Ministerpräsidentenwahl vorführen

Wahl ist eine Gewissensentscheidung

Christine Lieberknecht, die ehemalige Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen von der CDU, wurde vom Linken-Politiker Ramelow als Übergangsministerpräsidentin ins Gespräch gebracht. Was zunächst wie ein gelungener Coup aussah, entpuppte sich als Rohrkrepierer. Lieberknecht lehnte nach kurzer Bedenkzeit ab.

Heute sagte sie im SWR, dass jeder CDU-Politiker in Thüringen seinem Gewissen verantwortlich sei - Parteigrundsätze hin oder her. Trotzdem müsse man mit dem Linken-Politiker Bodo Ramelow eine "realpolitische Lösung treffen".

Dauer 5:58 min Sendezeit 7:07 Uhr Sender SWR2 Christine Lieberknecht (CDU) wirbt für „realpolitische Lösung mit Bodo Ramelow“ in Thüringen Die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht geht davon aus, dass Bodo Ramelow im Erfurter Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Die CDU-Politikerin sagte im SWR Tagesgespräch, „ich gehe davon aus, dass das funktioniert“. Eine Partei habe natürlich ihre Grundsätze, trotzdem müsse man in Thüringen und „zumal mit Bodo Ramelow eine realpolitische Lösung treffen“. Die Beschlusslage der CDU, die eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei und mit der AfD ausschließt, treffe auf die Realität eines Landes, die man sich bis dato nicht habe vorstellen können. Audio herunterladen (5,2 MB | MP3)

Nichts ist sicher - Neuwahlen Ende April?

Bodo Ramelow will - sollte er gewählt werden - eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung anführen. Immerhin: Einen Plan, wie es dann weitergehen soll, gibt es schon. Linke, SPD und Grüne hatten sich mit der CDU darauf verständigt, dass die Christdemokraten einer rot-rot-grünen Übergangsregierung bei bestimmten Projekten zu Mehrheiten verhilft - Voraussetzung ist, dass man sich auf Kompromisse einigt.

Außerdem soll versucht werden, die AfD dabei komplett außen vor lassen. Das alles soll nur aber für einen begrenzten Zeitraum gelten. Eine Neuwahl des Parlaments soll es demnach am 25. April 2021 geben.