Wahl in Österreich beendet

per Mail teilen

In Österreich haben die Wahllokale geschlossen. Erste Prognosen und Hochrechnungen werden in Kürze erwartet. Ein Endergebnis wird allerdings erst in den kommenden Tagen vorliegen, weil die Stimmen der Briefwähler traditionell immer nach der Wahl ausgezählt werden. Umfragen vor dem Wahltag sahen einen deutlichen Vorsprung für die konservative ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz. Die sozialdemokratische SPÖ und der bisherige Koalitionspartner der ÖVP, die rechtspopulistische FPÖ, lagen nach den letzten Umfragen fast gleichauf.