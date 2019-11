Das Bistum Trier hat sich gestern Nachmittag erstmals zum Stopp der umstrittenen Reform der Pfarreien durch den Vatikan geäußert: Generalvikar von Plettenberg sagte, der Starttermin für die ersten 15 Großpfarreien zum Jahresanfang habe sich erledigt.

Bischof Stephan Ackermann sei dabei, eine Stellungnahme an die Kleruskongregation und den Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte zu verfassen. Er wolle sich auch mit einem geistlichen Wort an die Gläubigen im Bistum richten, das in den Messen verlesen wird. Generalvikar von Plettenberg sagte, man wolle die Bistumsreform nach wie vor umsetzen, im Einklang mit der Kleruskongregation. Konkret heißt das – alles bleibt vorerst beim Alten. Die erst vergangene Woche verschickten Dekrete des Bischofs zum Auflösen der alten Pfarreien und zum Start der Großpfarreien sind ungültig. Pfarrgemeinderatswahlen werden nicht durchgeführt. Räte, deren Amtszeit geendet hätte, bekommen ein Übergangsmandat. Die Entscheidung, ob und wie es mit der Bistumsreform weitergeht, liegt jetzt in Rom, so das Bistum Trier. mehr...