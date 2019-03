per Mail teilen

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, will im Herbst nicht mehr für das Amt kandidieren. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Am Wochenende hatte Wagenknecht in einem Zeitungsinterview erklärt, dass sie sich aus der Führung der von ihr gegründeten Bewegung "Aufstehen" zurückziehen werde.