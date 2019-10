per Mail teilen

Ganz friedlich war es auch in den vergangenen Tagen nicht. Was aber passiert, wenn heute Abend die Waffenruhe offiziell endet?

Türkische Politiker haben am Montag noch einmal deutlich gemacht, dass sie in Syrien eine sogenannte Sicherheitszone vom Euphrat bis zur irakischen Grenze einrichten wollen. Aus einem ersten Streifen von 120 Kilometern Länge sollen bis heute Abend um 21 Uhr kurdische Milizen abgezogen sein.

Entscheidet Putin mit?

Über das weitere Vorgehen will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan heute mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin beraten. Dem Treffen zwischen Putin und Erdogan, das am Mittag in der Schwarzmeerstadt Sotschi stattfinden soll, wird große Bedeutung für den Fortgang des Konfliktes beigemessen.

Die Militäroffensive der Türkei richtet sich gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und wurde durch den Abzug der US-Truppen aus der Region ermöglicht.

Die hatten am Montag Hunderte Soldaten mit ihren Fahrzeugen Richtung Irak abgezogen. Kurden bewarfen sie mit Kartoffeln und riefen ihnen Beschimpfungen nach:

Dauer 0:56 min "Geh Amerika, du Lügner!" "Geh Amerika, du Lügner!"

Russen mit Assad, Erdogan mit arabischen Rebellen

Sicher ist: Die Entwicklung stärkt erneut die Rolle Russlands, das seit Jahren den syrischen Machthaber Baschar al-Assad unterstützt. Erdogan hingegen unterstützt gegen Assad kämpfende Milizen. Russland wird aber durch seine Abkommen mit der Türkei immer stärker zum Zünglein an der Waage.

Derweil fordern CDU-Politiker, Europa solle in Nordsyrien eine Schutzzone einrichten - notfalls mit einigen zehntausend eigenen Soldaten.