Der brasilianische Senat hat ein Dekret des ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro gestoppt, mit dem er das Waffenrecht lockern will. Die Abgeordneten im Parlament müssen nun über den Plan entscheiden. Bolsonaro will unter anderem Politikern, Landwirten, Lastwagenfahrern und Sportschützen erlauben, in der Öffentlichkeit Waffen zu tragen. Er sagt, nur so könne in Brasilien die Kriminalität bekämpft werden. Kritiker befürchten dagegen eine Zunahme der Gewalt.