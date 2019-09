Rheinland-Pfalz leidet am stärksten unter dem Abschwung. Das zeigt ein Vergleich der Wachstumsraten aller Bundesländer im ersten Halbjahr 2019. Baden-Württembergs Wirtschaft stagniert.

Von Januar bis Juni ist die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz gar nicht gewachsen – sondern sogar um 0,9 Prozent geschrumpft. Damit steht das Land so schlecht da wie kein anderes in Deutschland. Nur in Bremen und dem Saarland ging die Wirtschaftsleistung ebenfalls zurück, wenn auch nicht so stark. Das geht aus Daten der Statistischen Landesämter hervor. Im Bundesdurchschnitt beträgt das Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 2019 rund 0,4 Prozent.

Hohe Exportquote macht Rheinland-Pfalz anfälliger

Rheinland-Pfalz bekommt den Abschwung laut Wirtschafts-Experten aus verschiedenen Gründen stärker zu spüren als andere Länder. Die Exportquote ist mit mehr als 40 Prozent hoch. Und exportorientierte Länder leiden derzeit besonders – etwa unter dem Handelsstreit zwischen China und den USA, aber auch unter dem unsicheren Brexit.

Dazu kommt, dass in Rheinland-Pfalz der Chemiekonzern BASF eine wichtige Rolle spielt, der zurzeit mit großen Problemen kämpft. Der Leiter des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft in Kiel Stefan Kooths sagte der Zeitung "Die Welt", je kleiner das Land, desto mehr schlügen dominante Firmen durch.

Auch der Umbruch in der Automobilindustrie hin zu alternativen Antrieben macht sich in Rheinland-Pfalz bemerkbar, viele Zulieferer haben Probleme. Kürzlich hatte etwa GKN Automotive angekündigt, sein Werk in Kaiserslautern bis März zu schließen.

Krise der Automobilbranche beeinträchtigt Wirtschaft in Baden-Württemberg

Probleme in der Zulieferindustrie spürt auch das Autoland Baden-Württemberg. Hier ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr weder gewachsen noch geschrumpft. Baden-Württemberg, Niedersachsen oder Sachsen, die stark auf den Fahrzeugbau spezialisiert sind, wuchsen deshalb ebenfalls geringer als der deutsche Durchschnitt. Zusätzlich zur Abkühlung der Weltkonjunktur machen sich hier die branchenspezifischen Umbrüche bemerkbar.

Gut lief es dagegen in Berlin, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Hier ist die Wirtschaft um bis zu 1,9 Prozent gewachsen. Grund dafür ist nach Angaben des Münchner ifo-Instituts unter anderem die Tatsache, dass dort die Dienstleistungsbranche stärker ist – und weiter wächst.

Der ifo-Konjunktur-Experte Robert Lehmann sagt, auch im Gesamtjahr 2019 werde das Wirtschaftswachstum in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausfallen. „Aktuell ist noch kein Ende der Rezession der deutschen Industrie absehbar“, so Lehmann. „Damit dürfte auch im Gesamtjahr 2019 das Wirtschaftswachstum zwischen den Bundesländern erheblich auseinanderdriften. An der Spitze dürften sich dann Berlin und Hamburg behaupten. Die Schlusslichter bilden in Westdeutschland wohl Bremen und Rheinland-Pfalz, und in Ostdeutschland aller Voraussicht nach Sachsen und Brandenburg.“