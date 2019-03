WWF: Hälfte des Plastikmülls stammt aus G7-Staaten

per Mail teilen

Die Hälfte des weltweit exportierten Plastikmüll kommt aus sieben besonders reichen Industrieländern, den so genannten G7-Staaten. Das geht aus dem neuen Plastikmüll-Report der Umweltorganisation WWF hervor. Allein Deutschland exportiert demnach mehr als zehn Prozent seines Plastikmülls. 2016 führten die sieben Industrieländer rund 6,5 Millionen Tonnen Plastikmüll aus - vor allem in südostasiatische Länder, die nur ein schlechtes oder gar kein Abfallmanagement haben. Von dort gelange der Müll dann häufig in die Ozeane. Der WWF fordert deshalb eine internationale Konvention gegen Plastikmüll im Meer.