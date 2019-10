WWF: Fischfang-Quoten sind weiter zu hoch

per Mail teilen

Der Umweltorganisation WWF sind die erlaubten Fischfang-Mengen für die Ostsee immer noch zu hoch. Die EU-Fischereiminister haben sich in der Nacht darauf geeinigt, dass im kommenden Jahr in der westlichen Ostsee 65 Prozent weniger Heringe und 60 Prozent weniger Dorsche gefangen werden dürfen. Das reiche nicht aus, so die Umweltorganisation. Durch den Klimawandel stiegen die Wassertemperaturen und der Sauerstoffgehalt im Meer sinke. Dadurch überlebten immer weniger Fischlarven und es könne kaum Nachwuchs für die überfischten Bestände heranwachsen. Die jetzt beschlossenen Fangquoten gefährdeten die Fischbestände und damit auch die Zukunft der Fischer.