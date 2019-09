WMO: 2015 bis 2019 heißester je gemessener Zeitraum

Der Klimawandel schreitet laut der Weltwetterorganisation immer weiter voran. Das erklärte WMO-Generaldirektor Petteri Taalas heute in Genf. Die Periode von 2015 bis 2019 sei der heißeste Fünfjahreszeitraum, der je gemessen wurde. Die Temperaturen hätten im Schnitt um 0,2 Grad Celsius über denen im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum gelegen. Die Erderwärmung setze sich fort. Taalas forderte deshalb mit Blick auf den am Montag beginnenden Klimagipfel in New York, dass der Ausstoß der Treibhausgase radikal gesenkt wird. Zuvor hatte UN-Generalsekretär António Guterres die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, Pläne vorzulegen, wie die Länder das Klima schützen wollen.