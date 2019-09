per Mail teilen

Bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Linz hat der Deutschland-Achter Gold gewonnen. Auf Platz Zwei landete die Niederlande, Bronze gewann Großbritannien. Es war der dritte WM-Sieg der deutschen Mannschaft in Serie. Durch den Erfolg ist das deutsche Flaggschiff zudem für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert.