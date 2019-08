per Mail teilen

Mikroplastik gelangt vor allem über Regen, Schmelzwasser und Abwasser ins Trinkwasser. Über weitere Faktoren, die unser Wasser verunreinigen, ist allerdings wenig bekannt, so das Ergebnis einer Analyse der Weltgesundheitsorganisation.

"Mikroplastik ist überall in der Umwelt, auch im Wasserkreislauf", heißt es in dem Report der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Vor allem Regen, Schmelzwasser und Abwasser sind dafür verantwortlich Doch über andere Quellen, die zu einer Verunreinigung führen, ist wenig bekannt.

"Darüber hinaus kann eine Verschmutzung auch bei anderen Prozessen wie der Behandlung, der Verteilung und dem Abfüllen passieren." aus dem WHO-Report

Warum in Deutschland nur wenig Mikroplastik im Trinkwasser gefunden wird, erklärt Stefanie Peyk im Audio:

Dauer 0:33 min Wasseraufbereitung ist sehr wirksam Im Aktivkohlefilter bleiben auch kleinste Mengen hängen

Die WHO ist der Ansicht, dass mehr Daten dazu gesammelt werden müssten. Das gelte auch für potentielle Gesundheitsgefahren. Zwar stelle Mikroplastik im Trinkwasser nach Auswertung der verfügbaren Informationen offenbar keine Gefahr für die Gesundheit dar. Doch dieses Ergebnis basiere auf einer sehr dünnen Datenlage, erklärte die WHO-Expertin Maria Neira.

Weiteres Wachsen des Plastikmüllberges stoppen

Wichtig sei, das Wissen um Verbreitung der Mikropartikel und die Risiken, die dadurch für den Menschen entstehen können, besser zu erforschen, so die WHO. Außerdem müsse gegen das weitere Anwachsen des Plastikmüllbergs vorgegangen werden.

Wenn die Weltbevölkerung im gleichen Tempo weiter wächst wie bisher und das Verhalten der Menschen sich nicht radikal ändert, wird der Plastikmüllberg bis 2025 auf rund 700 Millionen Tonnen im Jahr anwachsen. Bis 2050 könnten es sogar über eine Milliarde Tonnen Plastikmüll im Jahr sein.

Weniger Mikroplastik aus der Leitung als aus der Flasche

Andere Verunreinigungen des Trinkwassers als die Belastung mit Mikroplastik seien derzeit bedeutsamer, so WHO-Experte Bruce Gordon. Fast 90 Prozent der Mikroplastikpartikel könnte in Kläranlagen aus dem Leitungswasser herausgefiltert werden.

Insbesondere in Deutschland funktioniert die Wasseraufbereitung so gut, dass das Leitungswasser eine deutlich niedrigere Belastung aufweist als Wasser in Flaschen, wie norwegische Forscher festgestellt haben.