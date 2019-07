Die Weltgesundheits-Organisation WHO hat wegen des tödlichen Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Dadurch kann kurzfristig eine bessere medizinische Versorgung gewährleistet werden.Die WHO will so die Krankheit im Land eindämmen und erklärte gleichzeitig, dass die Epidemie wohl nicht die Nachbarländer erreichen werde.