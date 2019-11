WHO: Ebola-Helfer im Kongo getötet und verletzt

Bewaffnete Gruppen haben im Kongo offenbar Ebola-Helfer angegriffen und getötet. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO mitgeteilt. Der Chef der Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat gesagt, dass sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet hätten. Die WHO habe nach Angriffen auf verschiedene UN-Missionen bereits in einigen Regionen des ostafrikanischen Landes Helfer gegen die Epidemie abgezogen. Der Einsatz der WHO im Kongo wird durch Kämpfe zwischen Milizen und Banden dort erschwert.