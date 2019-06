Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO nimmt die Antibiotikaresistenz weltweit alarmierende Ausmaße an. Es sei eine der dringendsten Herausforderungen im Gesundheitsbereich, dafür eine Lösung zu finden. Sonst könnten 100 Jahre medizinischer Fortschritt zunichte gemacht werden, so die WHO. Deshalb hat die Organisation die Antibiotika in Kategorien eingeteilt - und zum Beispiel die Medikamente zusammengefasst, die nur als letzter Ausweg eingesetzt werden sollten.