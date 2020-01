Auch der letzte Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos steht im Zeichen des Klimawandels. Aktivisten um die Schwedin Greta Thunberg haben erneut gegen die aus ihrer Sicht untätigen Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft protestiert.

Das 50. Weltwirtschaftsforum (WEF) geht zu Ende: Das Treffen politischer und wirtschaftlicher Schwergewichte im Schweizer Nobelskiort Davos hatte in diesem Jahr einen ungewohnten Schwerpunkt: Den Klimawandel.

WEF-Gründer Klaus Schwab hatte bewusst zahlreiche Umweltschutzaktivisten eingeladen, die größte mediale Aufmerksamkeit erhielt die 17-jährige Schwedin Greta Thunberg. Sie rief mit der von ihr gegründeten Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" erneut in Davos zu Protesten auf.

Dauer 0:48 min Greta Thunberg bei Pressekonferenz Davos Klimaaktivistinnen um Greta Thunberg sprechen auf Pressekonfernz in Davos

Bessere Schulnoten seit den "Fridays for Future"-Streiks

Die Schwedin Isabelle Axellson kritisierte, der Fokus des Forums habe nicht darauf gelegen, konkrete Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel zu finden. Vielmehr seien technische Neuerungen diskutiert worden. Doch darauf könne man sich nicht verlassen.

Für die 19-jährige Schülerin hat sich ihr Einsatz für den Klimaschutz zumindest persönlich gelohnt: "Ich habe all meine Depressionen und schlechten Gefühle wegen der Klimakrise kanalisiert", sagte Axellson. "Jetzt habe ich viel mehr Energie, auch für meine Schularbeiten und deshalb haben sich meine Noten sogar verbessert, seit ich die Streiks mitmache."

Jane Goodall: "Viele haben Hoffnung verloren"

Die britische Primatenforscherin Jane Goodall beim 50. Weltwirtschaftsforum in Davos. dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Die britische Primatenforscherin Jane Goodall sagte in Davos, ein großes Problem sei, dass es so viel negative Nachrichten gebe. "Viele junge Menschen haben viel Hoffnung verloren." Das WEF in Davos habe jedoch gezeigt, dass sich die Einstellungen in der Wirtschaft und bei den Konzernen ändern und auch bei einigen Regierungschefs.

Es nütze jedoch nichts, wenn die jungen Menschen, mit dem Finger auf jemanden zeigen, so Goodall: "Das funktioniert nicht. Sie müssen die Herzen der Menschen erreichen. Sie ändern die Art und Weise, wie die Menschen denken. Das darf aber nicht auf aggressive Weise geschehen."





"Die jungen Menschen werden gehört und das brauchen wir, um unseren Planeten zu retten." Jane Goodall, britische Wissenschaftlerin

Altmeier lobt Klimadebatte in Davos

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) beurteilt das 50. WEF-Treffen in Davos anders: "Im letzten Jahr haben wir in Davos gar nicht über das Klima geredet. In diesem Jahr wird dort nur über das Klima geredet", sagte er in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner". "Auch das ist ein Erfolg."