Kein Zusammenhang zwischen Lügde und Bergisch Gladbach

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Missbrauchsfällen in Bergisch Gladbach und Lügde. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, es gebe keine Erkenntnisse, dass Täter im Fall Bergisch Gladbach an den Taten in Lügde beteiligt gewesen sein könnten. Im Fall Lügde sollen mehrere Männer jahrelang Kinder und Jugendliche auf einem Campingplatz sexuell missbraucht haben. Im Fall Bergisch Gladbach wird gegen 42 Tatverdächtige ermittelt - ebenfalls wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.